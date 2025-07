RAI 3 * “SULLA VIA DI DAMASCO” – 25/07 (8.30) : «LA TESTIMONIANZA DI FLORIBERT BWANA CHUI UCCISO PER AVER DIFESO I POVERI, I CORRIDOI UMANITARI PER I RIFUGIATI SIRIANI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.12 - venerdì 25 luglio 2025

L’amore per l’altro e per la giustizia può guidare le scelte della vita: è da sempre il messaggio che anima la Comunità di Sant’Egidio e che si riflette in una testimonianza drammatica, quella di Floribert Bwana Chui, un giovane congolese membro della stessa Comunità, ucciso nel 2007.

“Sulla Via di Damasco” – il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura condotto da Eva Crosetta, in onda domenica 27 luglio alle 8.30 su Rai 3 – ospita Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, per parlare della vita e sul sacrificio di Floribert, che ha fatto dell’amore la bussola della sua esistenza.

Un’intervista al suo postulatore, Don Francesco Tedeschi, mette in luce come la Fede possa diventare il motore di scelte coraggiose e di una vita dedicata agli altri: Floribert, doganiere, venne ammazzato per aver negato di far passare carichi di cibo avariato, proteggendo così la salute e le speranze dei più poveri.

All’interno del programma anche la storia di George, siriano, salvo grazie ai corridoi umanitari.

A seguire, uno spazio dedicato ai giovani, con le voci dall’Ecolab di Roma, un progetto che rappresenta un anello fondamentale della grande catena di solidarietà di Sant’Egidio, curato dai Giovani per la pace per aiutare tante persone in difficoltà.

