RAI 3 * “SULLA VIA DI DAMASCO” – 24/08 (8.30) : «PAPA FRANCESCO E L’EREDITÀ DEL PONTIFICATO, IL GIUBILEO DELLA SPERANZA E IL FUTURO DELLA CHIESA CON LEONE XIV» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.01 - venerdì 22 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domenica 24 agosto alle 8.30 su Rai 3 nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura.

Papa Francesco: un’eredità di speranza.

Questa puntata sarà dedicata al lascito di Bergoglio e al futuro della Chiesa.

Eva Crosetta, da Saxa Rubra, ne parlerà con Alessandra Ferraro, direttrice di Isoradio, ripercorrendo i momenti più significativi dei suoi dodici anni di pontificato, anni caratterizzati da profondi cambiamenti e rinnovamento.

La trasmissione si soffermerà su alcuni cruciali viaggi di Bergoglio, come il primo, a Lampedusa, simbolo di accoglienza e solidarietà, e la visita in Terra Santa.

Quest’ultima sarà ricordata dal Card. Pierbattista Pizzaballa.

Un episodio centrale del suo pontificato è stato anche il viaggio negli Emirati Arabi Uniti del 2019, durante il quale Papa Francesco firmò il Documento sulla Fratellanza Umana, un messaggio forte contro muri di odio e violenza.

Ma Francesco non ha mai evitato di affrontare temi scomodi, come le diseguaglianze, i conflitti e le ingiustizie del mondo contemporaneo, elevando la preghiera per la pace a vero e proprio grido.

Il programma presenterà anche due suoi interventi che hanno avuto risonanza mondiale e continuano a interrogare questo tempo di guerre.

In chiusura, le parole con cui Bergoglio ha aperto il Giubileo della Speranza, parola chiave del suo pontificato e lasciata in eredità al mondo e al suo successore Leone XIV, in questo Anno Santo.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)