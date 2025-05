RAI 3 * “SPES” – 3/5 (23.55): «CONCLAVE IN ARRIVO: L’ELEZIONE DEL SUCCESSORE DI PAPA FRANCESCO, FOCUS SUI CARDINALI DA ASIA, AFRICA, OCEANIA, AMERICHE ED EUROPA, INCORONATA BOCCIA – BUFFON – TAGLE – SARAH – DOLAN – ZUPPI»

16.20 - venerdì 2 maggio 2025

Mancano ormai pochissimi giorni: mercoledì 7 maggio si aprirà il Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco.

La Cappella Sistina torna al centro del mondo, che resta in attesa di scoprire quale nome verrà scelto dai 133 Cardinali riuniti.

Proprio al Conclave e ai suoi protagonisti è dedicata la quarta puntata di “Spes”, in onda su Rai 3 sabato 3 maggio alle 23.55 con la conduzione di Incoronata Boccia. Una sorta di “giro del mondo” alla scoperta dei porporati dei cinque continenti, delle loro idee e della Chiesa in cui sono cresciuti e hanno portato avanti la loro vocazione. Il tutto impreziosito da interviste esclusive di Rai Vaticano ai Cardinali elettori.

A fare da guida in questo viaggio, a colloquio con Incoronata Boccia, è padre Giuseppe Buffon, francescano e docente di Storia della Chiesa Contemporanea.

Il primo continente toccato è l’Asia, realtà multiforme, terra di uno di coloro che da giorni, con insistenza, sono indicati fra i “papabili”. Si tratta di Luis Antonio Tagle, come Papa Francesco sostenitore del dialogo interreligioso: “Un dialogo di vita e cultura – dice a Rai Vaticano – affinché il fervore religioso possa essere usato per il bene comune”. Ma terra anche di Ignatius Suharyo, che arriva dal paese col maggior numero di musulmani del mondo, l’Indonesia.

Ecco poi l’Africa, continente in esplosione demografica, dove abita il 20% dei cattolici del pianeta. Da qui arrivano Cardinali noti e importanti, come il guineano Robert Sarah, il congolese Fridolin Ambongo Besungu e il ghanese Peter Turkson.

Dall’Africa all’Oceania: i Cardinali del “Continente Nuovissimo” sono solo quattro, ma sono la testimonianza di una Chiesa giovane e vivace che non vuole sentirsi “periferia del mondo”.

Poi, le Americhe, casa di una Chiesa tanto grande quanto irriducibile a un’unica definizione. A Rai Vaticano, in esclusiva, le parole di alcuni dei Cardinali più rappresentativi dell’America Latina, come il brasiliano João Braz de Aviz, ma anche dell’America del Nord. Alcuni nomi sono assai ricorrenti in questi giorni pre-Conclave, come quello dell’Arcivescovo di New York Timothy Dolan o del Cardinale di Chicago Blase Cupich, che a Rai Vaticano rivela: “A Chicago la Messa viene celebrata in 26 lingue. Lo spostamento delle persone per il mondo fa profondamente parte dell’esperienza di Chicago, che ne è arricchita”.

Infine, la nostra Europa: mai come in questo Conclave i porporati europei sono in numero ridotto, ma comunque con nomi di grande importanza: dall’ungherese Peter Erdö allo spagnolo Ángel Fernández Artime, dal francese Jean Marc Aveline agli italiani Pietro Parolin e Matteo Zuppi, che dice: “Ognuno di noi è fatto dagli altri, poi ci dobbiamo mettere il nostro, ma il nostro poi il più delle volte ce lo mette nostro Signore.”

