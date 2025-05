RAI 3 * “SPES” – 10/5 (00.15): «PAPA LEONE XIV SI RACCONTA, INTERVISTA ESCLUSIVA CON IL CARDINALE PREVOST E RIFLESSIONI SUL SUO CAMMINO SPIRITUALE»

15.30 - sabato 10 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il mondo si appresta a conoscere Papa Leone anche grazie all’intervista esclusiva di Rai Vaticano.

Nel marzo 2024, l’allora Cardinale Prevost raccontava con profondità sé stesso e il proprio percorso.

“Sono cresciuto in una famiglia molto cattolica e i genitori tutti e due molto impegnati nella parrocchia. Ho studiato in una scuola parrocchiale e quindi, in questo senso, forse anche con la vicinanza di alcuni preti diocesani, è nata l’idea della possibilità di diventare sacerdote.”

La puntata di “Spes” con la conduzione di Incoronata Boccia – in onda questa sera, sabato 10 maggio, alle 00.15 su Rai 3 – è dedicata all’ascolto delle parole del nuovo Pontefice, ma è anche cronaca dei fatti che hanno portato dalla morte di Papa Francesco all’elezione di Leone XIV.

A partire proprio dall’ultimo saluto a Bergoglio, nel servizio di Stefano Girotti.

E ancora: i dubbi e le domande del giovane Padre Robert, raccontati da lui stesso nell’intervista esclusiva realizzata da Paola Coali e Nicola Vicenti, e il fondamentale rapporto col papà, per lui una guida anche nella vocazione.

“Anche se l’avessi sentito forse cento volte da formatori, altri sacerdoti, quando mio padre mi parlava così, in una forma molto umana, però molto profonda anche… ho detto: ‘Qui c’è da ascoltare’.”

Si torna, poi, ai solenni momenti del Conclave. Un uomo è chiamato a essere il successore di Pietro: si può essere all’altezza?

Per Papa Leone, il cammino verso il Magistero Petrino parte dall’infanzia, nella sua famiglia, e prosegue negli anni della giovinezza con gli studi nell’Ordine di Sant’Agostino.

“È nata anche in quegli anni una certa inquietudine – ha raccontato a Rai Vaticano – non so, del desiderio forse di essere missionario, cioè non restare nel mio proprio paese, ma di partecipare in qualche maniera, in un altro tipo di lavoro come sacerdote, come religioso.”

Nei giorni precedenti il Conclave, i Cardinali si sono riuniti e hanno delineato il profilo del nuovo Pontefice: quale figura ne è emersa? Quali le priorità? Le risposte nel servizio di Antonello Sacchi.

Nell’intervista esclusiva di Rai Vaticano al Cardinale Prevost realizzata nel marzo 2024, anche la sua idea di Chiesa:

“Io penso che oggi la voce della Chiesa, la testimonianza della Chiesa, non Chiesa istituzione, ma Chiesa vissuta veramente come comunione dei fedeli con martiri, con la presenza e la testimonianza di uomini e donne che danno la loro vita, tante volte in situazioni anche di violenza, di guerra, conflitto, è una voce che offre grande speranza al mondo.”

Ma quale è il cuore del sentire e dell’agire del nuovo Papa, Leone XIV?

“Centrale nella mia vita certamente l’Eucarestia. E vivere un giorno senza celebrare l’Eucarestia è difficile – ha detto a Rai Vaticano – Cerco sempre con il Vangelo del giorno uno spazio, di trovarmi nella presenza di Dio.”

“Spes” è un programma di Stefano Ziantoni e Nicola Vicenti, scritto con Incoronata Boccia, Stefano Girotti Zirotti e Antonello Sacchi.

Produttore esecutivo Gabriella Serafini. Regia di Massimiliano Nucci.

