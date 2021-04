RAI 3 – “ SOPRAVVISSUTE “ * « SI SONO SALVATE DA MALTRATTAMENTI, VIOLENZA FISICA E TENTATIVI DI OMICIDIO / AL VIA DA GIOVEDÌ 22 APRILE STORIE DI DIPENDENZA AFFETTIVA »

Si sono salvate da maltrattamenti, violenza psicologica, violenza fisica e tentativi di omicidio. Sono le protagoniste di “Sopravvissute” il programma condotto da Matilde D’Errico che torna con una nuova stagione di sei puntate da giovedì 22 aprile alle 23.25 su Rai3. In ogni appuntamento saranno narrate due storie di dipendenza affettiva. Le donne che interverranno in trasmissione racconteranno con grande coraggio come sono riuscite a uscire da relazioni pericolose. In studio saranno presenti lo psichiatra Renato Ariatti e la psicologa clinica Silvia Michelini, che spiegheranno i meccanismi del narcisismo, della dipendenza affettiva e delle relazioni tossiche.

La prima puntata racconterà le storie di Daniela e Andrea.

La prima ha sulle spalle un bagaglio pesante: un matrimonio finito, un bimbo da crescere e un grande vuoto d’amore. Il suo nuovo compagno sembra il candidato ideale per renderla felice. Ma non tutto è come appare: lui rivela presto un carattere aggressivo e prevaricatore. La situazione peggiora con l’arrivo dei figli, perché l’uomo le vieta di lavorare, assoggettandola anche a livello economico. Daniela subisce per vent’anni. Quando decide di separarsi, lui la minaccia di morte con un coltello. È questo il punto di non ritorno, il momento in cui Daniela capisce che deve porre fine a quell’inferno.

Bella, intelligente e di successo, Andrea inizia la sua carriera come modella. Dopo la moda arriva il cinema e la fiction. A Budapest, sua città di origine, Andrea incontra l’uomo del quale s’innamorerà. Ma non immagina che quella persona – attraverso una forte manipolazione – la allontanerà da parenti e amici, portandola a concentrarsi esclusivamente su di lui, in una sorta di devozione totale. Per piegarla ai suoi voleri, l’uomo utilizzerà spesso la tecnica del ricatto affettivo e dei silenzi punitivi, sparendo per lunghi periodi e facendola sentire invisibile. Andrea cade così nel vortice doloroso della violenza psicologica.

“Sopravvissute” va in onda con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un format La Bastoggi, prodotto da Palomar.