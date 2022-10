RAI 3 – “ SOPRAVVISSUTE “ * PUNTATA DEL 20 OTTOBRE 2022, « LE STORIE DI LAURA ED ELISA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

09.00 - venerdì 21 ottobre 2022

Sopravvissute.St 2022/23 – Storie di Laura ed Elisa – 20/10/2022. Le storie di Laura ed Elisa sono al centro della prima puntata della nuova edizione, Due donne che hanno dovuto affrontare la mentalità tossica e pericolosa, di chi concepisce le donne come qualcosa su cui esercitare potere e possesso. La prima è la storia di Laura, costretta a vivere nascosta per 4 anni, da quando, nel 2018, un uomo molto più grande di lei comincia a farle avances insistenti, che lei rifiuta con fermezza. È un rifiuto che l’uomo non accetta, come spesso accade in queste storie dominate da una mentalità maschile che poggia sul senso di possesso. La seconda storia è quella di Elisa, atleta di fama internazionale, schermitrice di talento e campionessa olimpica.

La sua vita è costellata di successi, ma anche lei ha vissuto in passato una relazione tossica. A 17 anni Elisa conosce un giovane ragazzo di cui si innamora perdutamente e che esercita su di lei un grande fascino. Con il passare del tempo, Elisa decide di lasciare anche la scherma sperando di mettere così un freno alla gelosia del ragazzo. Ma non sarà così: il fidanzato diventa ancora più pressante e controllante. Quando la relazione inizia a diventare pericolosa, Elisa comprende la situazione e decide di porre fine a quella relazione così nociva. In studio si alternano tre esperti: lo psichiatra forense Renato Ariatti e le psicologhe cliniche Silvia Michelini e Ameya Canovi.

