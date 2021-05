RAI 3 – “ SOPRAVVISSUTE “ * PUNTATA DEL 20 MAGGIO 2021, “ LE STORIE DI PATRIZIA E JOLANDA “ RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Sopravvissute. St 2021 Nuova edizione di “Sopravvissute”. La conduzione è affidata a Matilde D’Errico, ideatrice del format. In ognuna delle sei puntate previste, sono narrate due storie di dipendenza affettiva. Le donne che intervengono in trasmissione raccontano come si sono salvate da relazioni pericolose. Sopravvissute a maltrattamenti, violenza psicologica, violenza fisica e tentativi di omicidio, ognuna di loro racconta la sua storia con grande coraggio. In studio sono presenti lo psichiatra Renato Ariatti e la psicologa clinica Silvia Michelini, che spiegano i meccanismi del narcisismo, della dipendenza affettiva e delle relazioni tossiche.

LINK VIDEO