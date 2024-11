RAI 3 * “SOPRAVVISSUTE”: «LE STORIE DI ALESSANDRA E VALENTINA, 26/11 – 23.30»

11.13 - lunedì 25 novembre 2024

Alessandra e Valentina sono le protagoniste della quarta puntata di “Sopravvissute”, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, in onda martedì 26 novembre alle 23.30 su Rai 3. Due donne unite dalla forza di sopravvivere e dalla volontà di dare voce alla loro esperienza di violenza, trasformandola in un messaggio di speranza e riscatto che possa aiutare le altre.

La puntata si apre con la storia di Alessandra, poliziotta che ha subìto un’aggressione nell’ottobre 2022 a Napoli. Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre, a fine turno, mentre tornava al parcheggio per salire in auto, uno sconosciuto l’ha colpita. Alessandra ha lottato con tutte le forze per sfuggire al suo aggressore e il suo coraggio non si è fermato alla denuncia immediata: la poliziotta ha deciso di andare oltre, raccontando la sua storia pubblicamente, determinata a infondere forza a tutte le donne che subiscono violenze, ricordando che non sono loro a dover provare vergogna.

La seconda storia è quella di Valentina che, dopo la fine di un matrimonio, si lega a un uomo con cui spera di ricostruirsi una vita. Nascono così una nuova famiglia e tre bambini, ma ben presto la relazione si trasforma in un incubo. Il compagno è prigioniero di droghe e alcol e le mura domestiche diventano una gabbia di violenza e umiliazioni. Per dieci anni Valentina vive nel terrore, soffocata dalla paura costante di perdere la vita. A Natale del 2022, dopo un’ultima aggressione, Valentina trova il coraggio di rompere il silenzio e denunciare.

In studio, la psicologa clinica Silvia Michelini offrirà la sua analisi sulle storie raccontate. “Sopravvissute” è un programma realizzato con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.