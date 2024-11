RAI 3 – “SOPRAVVISSUTE” * «LA STORIA DI LAVINIA, UNA DONNA CHE STA RICOSTRUENDO LA SUA VITA DOPO UNA TRAGEDIA ENORME (5/11 – 23.10)»

16.15 - lunedì 4 novembre 2024

Una relazione trasformatasi in un incubo di paura, minacce e terrore. Torna “Sopravvissute”, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, in onda martedì 5 novembre alle 23.10 su Rai 3. Nella prima puntata si racconterà la storia di Lavinia, una donna che sta ricostruendo la sua vita dopo una tragedia enorme.

Il 6 maggio 2024 l’ex marito, già sotto processo per stalking, tenta di toglierle la vita, accoltellandola al volto e al collo. Il padre di Lavinia, Fabio, interviene per salvarla, ma viene ucciso dall’uomo. Nonostante il dolore, Lavinia ha deciso di raccontare quello che ha vissuto con la speranza che la sua testimonianza possa dare coraggio ad altre donne vittime di violenza. “Sopravvissute” è un programma realizzato con il patrocinio della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità.