RAI 3 * “SKILLZ” – 01/08 (10.45) : «LA SECONDA EDIZIONE ESPLORA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LE PROFESSIONI DEL FUTURO, CINQUE SPECIALI DEDICATI ALLE COMPETENZE DIGITALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Intelligenza artificiale e professioni del futuro sono i temi dei cinque Speciali di “SkillZ” in onda da sabato 2 agosto alle 10.45 su Rai 3.

Martina Socrate, content creator da oltre un milione e seicentomila followers e conduttrice del programma, insieme a professionisti del settore, accompagna il pubblico in un viaggio nelle eccellenze italiane, presentando le nuove competenze digitali necessarie per i lavori più innovativi. Tanti i temi in primo piano, a partire dai consigli per aiutare i ragazzi a orientarsi fin dalla scelta degli studi. Le puntate si occuperanno di “Nuovi modelli e impatto sul lavoro” con Emanuela Girardi, presidente dell’associazione no profit Pop AI, “Diritto di Internet e nuove regole” con Giusella Finocchiaro, avvocato e docente all’Università degli Studi di Bologna, “La sfida delle Neuroscienze” con Luca Berdondini, responsabile dell’Unità di Microtecnologia per la neuroelettronica, dell’IIT. “Gli effetti sulla società e nuovi rischi” sarà il tema approfondito con la ricercatrice in Etica delle Tecnologie Diletta Huyskes e, infine, si cercherà di capire “Come sta cambiando il lavoro” con Fabio Mercorio.

“Costruire il futuro significa offrire alle nuove generazioni gli strumenti per comprenderlo, interpretarlo e, soprattutto, per guidarlo – sostiene Giovanni Fosti, Presidente del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale. L’Intelligenza Artificiale e la transizione digitale stanno cambiando in profondità il nostro modo di vivere, lavorare e relazionarci: è essenziale che i giovani non siano spettatori passivi, ma attori consapevoli di questa trasformazione. Con la messa in onda televisiva della seconda edizione di SkillZ, vogliamo portare nelle case un messaggio chiaro: il futuro appartiene a chi saprà affrontarlo con competenza, curiosità e senso di responsabilità. Come Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, crediamo che la formazione digitale non sia solo una questione tecnologica, ma prima di tutto una sfida culturale. Il nostro obiettivo è costruire un percorso di conoscenza condivisa che ispiri e coinvolga i giovani ma anche le loro famiglie, perché nessuno venga escluso dalle opportunità che l’innovazione può offrire”.

“SkillZ” è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali – direttore Marcello Ciannamea- realizzata in collaborazione con il Fondo per la Repubblica Digitale. È un programma di Davide Di Stadio e Marina Liuzzi con la regia di Maria Francesca Marcelli.

