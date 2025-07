RAI 3 * “SAPIENS FILES” – 25/07 (20.30) : «IL TRAMONTO DEGLI IMPERI NELLA STORIA, DALLE CAUSE CHE HANNO PORTATO ALLA FINE DELLE GRANDI CIVILTÀ ROMANE E INCA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.24 - venerdì 25 luglio 2025

Cosa determina la fine dei grandi imperi? Sono tutti uguali oppure le differenze contano? L’Impero Romano è caduto a causa dei barbari, o per le malattie e il clima? E oggi gli imperi sono scomparsi? Sono alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà “Il tramonto degli imperi” nella puntata di “Sapiens Files” con Mario Tozzi, in onda sabato 26 luglio alle 20.30 su Rai 3.

Ostia Antica con il suo Parco Archeologico è uno dei luoghi più adatti per comprendere quale fosse la natura di una civiltà che diede vita ad uno degli imperi più estesi e longevi: quello romano. Un impero che però, al pari di tutti gli altri che hanno caratterizzato la storia umana ovunque nel mondo, non ha potuto evitare il disfacimento. Cambiamento climatico, malattie e pressione di popolazioni barbare hanno fiaccato il potente Impero, proprio come, dall’altra parte dell’Oceano è accaduto a quello Inca. In questo caso i barbari, i conquistatori stranieri, sono stati i conquistatori che hanno anche “esportato” nel Nuovo Mondo virus e malattie.

Entrambi gli imperi sono stati grandiose civiltà che hanno sottomesso popoli ed esteso in modo massiccio i propri confini. Efficaci nelle strategie di conquista e muniti di un esercito imponente come i Romani, gli Inca hanno applicato una simile strategia espansionistica. Come i Romani, anche gli Inca riconoscevano ai popoli conquistati un certo grado di autonomia accettandone tradizioni, lingue e religioni.

Somiglianze che, però, non devono nascondere le molte differenze. Quella religiosa, innanzitutto. L’imperatore romano, almeno fino a Diocleziano, non poteva essere oggetto di culto in vita, l’imperatore Inca era. Invece. il capo religioso e militare del popolo in quella che era, a tutti gli effetti, una monarchia teocratica. Il suo potere veniva direttamente da Dio; a lui, venerato dio del Sole, erano dedicate opere strabilianti, costruite con tecniche che restano a tutt’oggi un mistero.

Romani e Inca, due Imperi lontani nel tempo e nello spazio, il cui studio può aiutare a riconoscere e comprendere gli imperi di oggi.

