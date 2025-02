RAI 3 – “”SANREMO, UNA CITTÀ CHE DIVENTA CAPITALE DELLA MUSICA”: «UNO SPECIALE NAZIONALE DELLA TGR, OSPITE CARLO CONTI, 15/2 – 11.00)»

10.48 - venerdì 14 febbraio 2025

Uno Speciale nazionale della Tgr, ospite Carlo Conti. Sanremo, capitale della musica: sabato 15 febbraio alle 11.00 su Rai 3 la Tgr propone uno Speciale nazionale, in diretta dal Teatro Ariston, per raccontare tutto quello che sta avvenendo in città con molti ospiti e retroscena di un Festival di successo. Ospite, in diretta, anche Carlo Conti con le anticipazioni sulla serata finale. Nello Speciale – curato dal condirettore Carlo Fontana e dal caporedattore Luca Ponzi e condotto da Lucia Pescio, Simone Gorla e Marco Gervino – numerosi i cantanti ospiti, da Gabbani a Lucio Corsi, da Marcella Bella a Simone Cristicchi e Bresh. Ci saranno, poi, le interviste della Tgr a chi sta affrontando la gara: Giorgia, Noemi, The Kolors, Achille Lauro, Tony Effe, Brunori Sas, Coma Cose e Damiano David.

In questi giorni, però, Sanremo è anche un grande palcoscenico all’aperto, con tanta gente che affolla la città. Oscar Puntel è andato a cercare i cacciatori di selfie che per ore si appostano sotto gli alberghi aspettando i cantanti preferiti. Non mancherà il dietro le quinte del Festival, la regia da dove viene mandata in onda la trasmissione, la sala stampa che ogni giorno accoglie giornalisti e cantanti e tante altre curiosità. Si scoprirà anche come vengono realizzati i bouquet dei fiori consegnati agli artisti sul palco, mentre il primo violino dell’orchestra racconterà il lavoro che viene fatto per accompagnare i cantanti.