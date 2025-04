RAI 3 * “RISERVA INDIANA” – 30/4 (20.15): «SINFONIA DI NARRAZIONI E MELODIE, ARGOMENTI DI LAVORO E LIBERTÀ CON MASSINI – SILVESTRI – NEGRITA»

19.40 - martedì 29 aprile 2025

Una riuscita combinazione tra i monologhi da narratore di storie come Massini

e alcune delle più belle canzoni dei protagonisti della musica italiana.

In uno studio dall’atmosfera raccolta, insieme ad un pubblico di giovani,

diventa l’occasione non solo per suonare dal vivo con una band resident

formata da alcuni dei migliori session man italiani, ma anche di affrontare

tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva.

Questa è la formula di “Riserva Indiana”, il programma di Rai Cultura e

Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini, che con il suo messaggio di

educazione civile ha portato uno spazio unico nel palinsesto televisivo.

Mercoledì 30 aprile alle 20.15 su Rai 3 al centro della puntata di “Riserva Indiana”

c’è una storia di lavoro, di diritti, di persone che hanno pagato un prezzo

altissimo per farsi ascoltare. Ospite di puntata Daniele Silvestri.

Un tempo la libertà era poter parlare, agire, scegliere. Oggi è non essere

sorvegliati, non essere tracciati da macchine che decidono al posto nostro.

La battaglia più difficile: restare umani in un mondo sempre più automatizzato.

Se ne parlerà nella puntata di venerdì 2 maggio con i Negrita.

