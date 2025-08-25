RAI 3 * “RIFKIN’S FESTIVAL” – 26/08 (21.20) : «IL PENULTIMO FILM DI WOODY ALLEN IN PRIMA VISIONE, SECONDA TRASFERTA SPAGNOLA DOPO VICKY CRISTINA BARCELONA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.48 - lunedì 25 agosto 2025

Il penultimo lavoro di Woody Allen in prima visione su Rai 3: martedì 26 agosto, alle 21.20, c’è “Rifkin’s Festival”.

Il professor Mort Rifkin è ospite con la moglie Sue in Spagna, al festival cinematografico di San Sebastian: lui è un critico cinematografico e sta cercando di completare un romanzo, lei una press agent, la loro relazione è in una fase piuttosto critica. E nella cittadina spagnola non mancheranno le occasioni di guardarsi intorno.

Seconda trasferta spagnola per Woody Allen, dopo “Vicky Cristina Barcelona”: il regista trapianta in Europa la leggerezza e i temi delle sue prime commedie newyorkesi.

Fra amore e nevrosi, personaggi e interpreti originali e azzeccati, a quasi ottant’anni Allen mantiene la freschezza di un esordiente senza smettere di appassionare e sorprendere.

Nel cast, Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya.

