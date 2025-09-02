Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “RICOMINCIO DA TRE” – 03/09 (21.20) : «IL CAPOLAVORO DI MASSIMO TROISI IN VERSIONE RESTAURATA, LA STORIA DI GAETANO TRA NAPOLI E FIRENZE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.48 - martedì 2 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Un film che ha segnato la storia del cinema italiano.

È “Ricomincio da tre” (1981), opera prima di Massimo Troisi come regista e attore protagonista, proposta in versione restaurata mercoledì 3 settembre alle 21.20 su Rai 3.

Attraverso il ritratto della vita di un giovane napoletano intrappolato tra tradizioni familiari e desiderio di un cambiamento radicale, la commedia ha reinventato l’immagine che riguarda la città partenopea.

Ambientato a San Giorgio a Cremano, nei pressi di Napoli, e poi a Firenze, il film racconta la storia di Gaetano, un ragazzo timido e gentile che lascia la sua tranquilla, ma soffocante vita di provincia per trasferirsi nella città toscana, alla ricerca di nuove opportunità di vita.

Nel suo viaggio Gaetano incontra persone particolari e vive situazioni comiche, ma anche toccanti, tra cui l’incontro con una donna emancipata, Marta, che diventerà il fulcro emotivo della vicenda.

*

*

© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

