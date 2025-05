RAI 3 * “RESTART” – 7/5 (09.25): «DIBATTITO SU POLITICA INTERNAZIONALE E CONCLAVE, CON DE BORTOLI – FORTUNATO / ELEZIONI IN GERMANIA, CON DI BELLA – GIUBILEI – CUFFARO – MARRONI»

19.15 - martedì 6 maggio 2025

Nuovo appuntamento, mercoledì 7 maggio, alle 9.25 su Rai 3, con ReStart, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi, che si occuperà del dibattito politico internazionale tra Germania, Gaza e la guerra Ucraina-Russia e del Conclave, che si pare nel pomeriggio per cominciare a votare per il 267° Papa.

Cosa accadrà? Perché questa istituzione millenaria conserva ancora un potere e una influenza enorme? Se ne parlerà con Ferruccio De Bortoli e Padre Enzo Fortunato.

Si cercherà anche di capire quello che è successo in Germania, dove al primo tentativo di farsi eleggere,

Friedrich Merz non ha raggiunto i voti necessari per diventare Cancelliere,

è è stato poi eletto alla seconda votazione con 325 voti.

Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi Antonio Di Bella, giornalista e conduttore, Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale, Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice Rai e Carlo Marroni,

giornalista e vaticanista de “Il Sole 24 Ore”.

