RAI 3 * “RESTART” – 6/5 (09.25): «MOVIMENTI INTERNAZIONALI E CONCLAVE IN PRIMO PIANO, CON MINNITI – DRAGONI – DE BENEDETTI – SARACINO»

Gli ultimi movimenti dello scacchiere internazionale sono al centro della puntata di “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi, in onda martedì 6 maggio, alle 9.25 su Rai 3.

Nasce il governo Merz, vince l’estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali in Romania, si continua a parlare del caso AfD, non si ferma la nuova escalation in Medio Oriente.

Se ne parlerà con Marco Minniti, presidente di Med’Or ed ex Ministro dell’Interno.

Intanto è iniziato il conto alla rovescia per l’avvio del Conclave: il 7 maggio i cardinali elettori entreranno nella Cappella Sistina per la scelta del nuovo pontefice e in queste ore si cerca di trovare una quadra sul nome.

Tra gli ospiti: Fabio Dragoni, giornalista La Verità; Francesca De Benedetti, giornalista Domani; Don Gaetano Saracino.

