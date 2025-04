RAI 3 * “RESTART” – 29/4 (09.25): «SCENARI INTERNAZIONALI POST FUNERALI DI PAPA BERGOGLIO E NEGOZIATO SULLA GUERRA IN UCRAINA, OSPITI: MINNITI – MAZZA – MARRONI – FUSANI – SARACINO»

21.01 - lunedì 28 aprile 2025

Martedì 29 aprile, dalle 9.25 in diretta su Rai 3, si rinnova l’appuntamento quotidiano con ReStart, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi.

Si parlerà degli scenari internazionali che si sono aperti dopo i funerali di Papa Bergoglio e dopo il faccia a faccia, nella basilica di San Pietro, fra Trump e Zelensky che ha fatto il giro del mondo.

Sarà una settimana decisiva per il negoziato sulla guerra in Ucraina? Intanto il presidente russo ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni per l’ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascismo.

Se ne discuterà con Marco Minniti, presidente di Med’Or ed ex Ministro dell’Interno.

Entrano nel vivo intanto le preparazioni per il Conclave che eleggerà il nuovo Papa: inizierà il 7 maggio e a presiederlo sarà il cardinale Parolin.

La conferma è arrivata anche dal direttore della sala stampa della Santa Sede.

Come funziona? Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi Mauro Mazza, giornalista e scrittore, Carlo Marroni, giornalista e vaticanista de Il Sole 24 ore, Claudia Fusani, giornalista de L’Altra voce – il Quotidiano del Sud e Don Gaetano Saracino.

