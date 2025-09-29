RAI 3 * “RESTART” – 29/09 (9.45) : «GUERRA IBRIDA IN EUROPA E TENSIONI CON LA RUSSIA, PACE IN MEDIO ORIENTE CON IL PIANO TRUMP» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

09.10 - lunedì 29 settembre 2025

A ReStart, in onda lunedì 29 settembre alle 9.45 su Rai 3, in primo piano le crescenti incursioni e sconfinamenti di droni nei cieli europei e la tensione tra Russia Europa e Nato che non si attenua.

. Siamo già in una guerra ibrida come sostiene il commissario Ue Dombrovskis? L’Italia potrebbe diventare un obiettivo? Se ne parlerà con Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice Rai, Paolo Capitini, generale dell’esercito e docente di storia militare, Augusto Minzolini editorialista de “Il Giornale”.

. Non si ferma il viaggio verso Gaza della Flotilla, nonostante l’appello del Presidente Mattarella e del ministro della Difesa Crosetto. E si riaccende la speranza per la pace in Medio Oriente con il piano in 21 punti Trump-Witkoff.

. Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Partito Democratico, Franco Bechis, direttore di Open, Karima Moual, giornalista.

