RAI 3 * “RESTART” – 26/09 (09.45) : «CRISI MEDIO ORIENTE E UCRAINA, JET RUSSI INTERCETTATI VICINO ALLA LETTONIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

In primo piano le crisi internazionali in Medio Oriente e Ucraina.
Dopo l’intervento della Premier Meloni all’ONU arriva l’informativa del ministro della Difesa sulla Global Sumud Flotilla.
Crosetto parla del clima preoccupante e della difficoltà a garantire la sicurezza delle imbarcazioni fuori dalle acque internazionali.
Sale, intanto, la tensione nei cieli europei dove sono stati intercettati alcuni jet russi vicino alla Lettonia.
Caso analogo in Alaska.
Venerdì 26 settembre, alle 9.45 in diretta su Rai 3, se ne parla a “ReStart” con Germano Dottori, consigliere scientifico Limes; Alberto Negri, editorialista de “Il Manifesto”; Paolo Capitini, generale dell’esercito e docente di storia militare.
Si cerca anche di fare il punto sulla questione delle sanzioni verso Israele.
Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Giangiacomo Calovini, capogruppo Fratelli d’Italia in commissione esteri della Camera dei deputati; Anna Laura Orrico, portavoce alla Camera dei deputati per il Movimento 5 Stelle; Roberto Arditti, direttore editoriale Leformiche.net; Federica Fantozzi, giornalista di HuffPost Italia.
