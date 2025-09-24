RAI 3 * “RESTART” – 25/09 (9.45) : «L’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU E GLI INTERVENTI DI TRUMP E ZELENSKY, MELONI ANNUNCIA CRITERI PER RICONOSCERE LA PALESTINA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.31 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Assemblea Generale dell’ONU al Palazzo di Vetro con i rappresentanti di tutto il mondo sarà il tema della puntata di “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi, in onda giovedì 25 settembre alle 9.45 su Rai 3.

Dopo il discorso a tutto campo di Trump che ha attaccato la stessa Onu, l’Europa, le lotte per l’ambiente e l’immigrazione e quello di Zelensky, è atteso l’intervento della premier Meloni che annuncia una mozione di maggioranza in Parlamento per fissare i due criteri per arrivare al riconoscimento dello Stato di Palestina: rilascio immediato degli ostaggi ed esclusione di Hamas da qualsiasi ruolo nel governo del futuro stato.

Ospiti della prima parte saranno Paolo Magri, amministratore delegato dell’ISPI e docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi, Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice Rai.

Si parlerà anche dell’attacco con droni, granate e spray urticanti contro diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. In collegamento l’eurodeputata Benedetta Scuderi a bordo di una delle barche.

Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, On. Toni Ricciardi, vicepresidente del Partito Democratico alla Camera, Marco Revelli, sociologo, Fabio Dragoni, giornalista La Verità.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)