RAI 3 * “RESTART” – 24/09 (9.45) : «80ESIMA ASSEMBLEA ONU E GUERRE IN CORSO, MALTEMPO RECORD AL NORD TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Domani, mercoledì 24 settembre, alle 9.45 su Rai 3, nuovo appuntamento con ReStart, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi.

Al via l’80^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York che fino a lunedì prossimo vedrà alternarsi al Palazzo di Vetro i principali leader mondiali.

Le guerre in corso, a Gaza e in Ucraina, nel discorso fiume di Trump che non ha risparmiato critiche all’Europa e all’ONU.

Se ne parlerà con Antonio Di Bella, giornalista e conduttore, Alberto Negri, editorialista de “Il Manifesto”, Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale.

Nella seconda parte del programma si parlerà del maltempo che ha colpito tutta l’Italia settentrionale: esondazioni, frane, trombe d’aria, piogge record dalla Brianza alla Liguria.

Tutta colpa del cambiamento climatico?

Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Mario Tozzi, geologo del CNR, Federico Ruffo, giornalista e conduttore di “Mi Manda RaiTre”, Alessandro Gonzato, giornalista di Libero, Jacopo Fo, attore e scrittore.

