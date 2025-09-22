RAI 3 * “RESTART” – 23/09 (09.45) : «L’ITALIA IN PIAZZA PER GAZA CON SCIOPERO GENERALE E SCONTRI, RICONOSCIMENTO PALESTINA ALL’ONU» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.30 - lunedì 22 settembre 2025

L’Italia in piazza per Gaza: domani, martedì 23 settembre, alle 9.45 in diretta su Rai 3, “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi, darà spazio alla Giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla con cortei e presidi in tutto il paese.

Tanti gli studenti che hanno aderito, con momenti di tensione a Milano, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine e il blocco dei porti di Genova e Marghera.

Intanto, si allunga la lista dei paesi che riconoscono lo stato di Palestina: il tema sarà in primo piano nell’80° Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Si partirà da qui con Marco Minniti, presidente di Med’Or ed ex Ministro dell’Interno.

Si parlerà anche, della cerimonia d’addio per l’attivista americano Charlie Kirk, che ha visto la partecipazione di 200 mila persone e la cui uccisione continua ad agitare il clima politico.

Tra gli ospiti del programma: Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, On. Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, Marco Revelli, sociologo, Maria Malucelli, docente di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma, Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore.

