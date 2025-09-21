RAI 3 * “RESTART” – 22/09 (9.45) : «GUERRA RUSSIA-UCRAINA E CONFLITTO MEDIORIENTALE, L’IMPATTO ECONOMICO SU FAMIGLIE E IMPRESE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.30 - domenica 21 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nuovo appuntamento lunedì 22 settembre, alle 9.45 su Rai 3, con “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi.

In primo piano la guerra Russia-Ucraina dove il rischio di un’escalation militare diventa sempre più concreto.

Intanto il Pentagono rivela i piani Usa per tagliare la fornitura di armi all’Europa, in particolare ai paesi baltici, mentre Trump invita l’Ue a interrompere l’acquisto di petrolio russo.

Sul fronte mediorientale non si fermano gli attacchi israeliani a Gaza mentre Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina.

Quale ruolo potrebbero giocare gli Stati Uniti e Trump per la sicurezza e la soluzione dei conflitti in atto? Se ne parlerà con il Prof. Vittorio Emanuele Parsi, politologo, docente di Relazioni Internazionali e Studi Strategici all’Università Cattolica di Milano, il Generale Giorgio Battisti, Presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano, Augusto Minzolini editorialista de “Il Giornale”.

Nella seconda parte si parlerà dell’impatto di queste guerre su famiglie e imprese a partire dal caro bollette.

Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Oscar Farinetti, imprenditore e scrittore, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, Sandro Iacometti, giornalista di “Libero”, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo no profit.

