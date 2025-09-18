RAI 3 * “RESTART” – 19/09 (9.45) : «GAZA SOTTO ATTACCO ISRAELIANO CON SANZIONI UE IN VISTA, DIBATTITO SU LAVORO E SALARI BASSI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.54 - giovedì 18 settembre 2025

Venerdì 19 settembre, dalle 9.45 in diretta su Rai 3, si rinnova l’appuntamento quotidiano con “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi.

Non c’è pace per Gaza. Ancora bombe israeliane vicino agli ospedali nella Striscia mentre avanzano i carri armati a Gaza City. Si moltiplicano le posizioni di condanna internazionale nei confronti di Israele che potrebbe essere colpito dalle sanzioni dell’Unione Europea. Qual è la posizione italiana? La diplomazia Ue che ruolo svolge? Intanto Trump nella conferenza stampa con Starmer a Londra parla della pace in Ucraina e concorda sulla necessità di aumentare la pressione su Putin. Se ne parlerà con Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice Rai, Maria Malucelli docente di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma, Roberto Arditti direttore editoriale Leformiche.net.

Nella seconda parte di “ReStart” si parlerà di lavoro, della difficoltà di alcune imprese a reperire manodopera, del dibattito politico sulle possibili misure a sostegno dei salari più bassi. Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia, Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, Linda Laura Sabbadini, statistica e già direttrice ISTAT, Fabio Dragoni, giornalista La Verità.

