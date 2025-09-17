RAI 3 * “RESTART” – 18/09 (09.45) : «L’OFFENSIVA ISRAELIANA SU GAZA E LE SANZIONI EUROPEE, LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Dalla situazione mediorientale agli extraprofitti delle banche.
Giovedì 18 settembre, alle 9.45 in diretta su Rai 3, nuovo appuntamento con “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi.
In primo piano l’offensiva israeliana che sta riducendo in macerie Gaza City con attacchi da terra, cielo, mare e costringendo alla fuga centinaia di migliaia di persone.
La Commissione Europea oggi presenterà sanzioni contro Israele, ma le posizioni di Germania e Italia non sono ancora decise.
Ne parleremo con Mauro Mazza, giornalista e scrittore, Alberto Negri, editorialista del Manifesto, Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale.
Nella seconda parte di “ReStart” si parlerà di banche mutui ed extraprofitti.
In vista dell’aumento della spesa per la difesa verranno tassati gli extraprofitti delle banche come propone una parte della politica?
Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Gianluca Garbi, Amministratore Delegato di Banca Sistema, Alessandro Plateroti, Direttore di NewsMondo.it, Lando Maria Sileoni, Segretario Generale FABI, Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo no profit.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)