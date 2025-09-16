RAI 3 * “RESTART” – 17/09 (09.45) : «L’ESCALATION DELLE CRISI INTERNAZIONALI DA GAZA ALL’UCRAINA, LA NECESSITÀ DI RAFFORZARE LA DIFESA EUROPEA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

22.24 - martedì 16 settembre 2025

Domani, mercoledì 17 settembre, alle 9.45 su Rai 3, si rinnova l’appuntamento quotidiano con ReStart, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi.

Il mondo è con il fiato sospeso per l’aggravarsi delle crisi internazionali dall’Ucraina a Gaza. Stanotte è arrivato l’assalto da terra a Gaza City. Mentre le forze israeliane intensificano il loro attacco e continua l’esodo delle famiglie verso sud una commissione d’inchiesta Onu accusa Israele di genocidio. Qual è il vero obiettivo di questa nuova offensiva? Se ne parlerà con Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, Vincenzo Camporini, generale dell’Aeronautica Militare, Marco Varvello, giornalista, Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero.

Nella seconda parte della puntata si tornerà a parlare della necessità di rafforzare la capacità di difesa europea e dei costi del riarmo. A quanto ammonterebbe la spesa per l’Italia? Tra gli ospiti: Giulio Tremonti, presidente commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, Fratelli d’Italia, Leonardo Donno deputato Movimento 5 Stelle, Franco Bechis, direttore di Open, Piero Batacchi, direttore di RID – Rivista Italiana Difesa.

