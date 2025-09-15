RAI 3 * “RESTART” – 16/09 (9.45) : «TENSIONI INTERNAZIONALI DA CREMLINO A GAZA, TAGLIO IRPEF E ROTTAMAZIONE CARTELLE NEL MIRINO DEL GOVERNO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.46 - lunedì 15 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La discesa del mondo verso il “baratro” sembra non arrestarsi: il Cremlino afferma che la Nato è in guerra con la Russia, sono in corso esercitazioni militari congiunte tra Russia e Bielorussia, l’esercito israeliano schiera centinaia di carri armati all’ingresso di Gaza City e negli Stati Uniti non si ferma l’ondata di rabbia esplosa dopo l’assassinio di Charlie Kirk.

A “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi, in onda martedì 16 settembre alle 9.45 su Rai 3, ne parla l’ospite Marco Minniti, presidente di Med’Or ed ex Ministro dell’Interno.

Nella seconda parte della puntata si parlerà di tasse e delle due principali misure di cui si discute in vista della prossima legge di bilancio: il taglio Irpef per il ceto medio e la nuova rottamazione delle cartelle. Riuscirà il governo a tagliare le tasse? Dove prenderà i soldi?

Ospiti Alberto Gusmeroli, presidente commissione attività produttive della Camera e responsabile fisco della Lega; Antonio Misiani senatore e responsabile nazionale economia Partito Democratico; Agnese Pini direttrice La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, QN-Quotidiano Nazionale; Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore; Federica Fantozzi, giornalista di HuffPost Italia; Gianluca Timpone, tributarista.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)