RAI 3 * “RESTART” – 12/09 (9.45) : «LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE E IL RISCHIO DI ESCALATION MILITARE, MULTE E AUTOVELOX TRA SICUREZZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.48 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La situazione in Medio Oriente e il rischio di un’escalation militare in Occidente, dopo i droni russi nei cieli della Polonia, sono al centro della puntata di “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi, in onda venerdì 12 settembre, alle 9.45 in diretta su Rai 3.

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato quanto ci si stia avvicinando al baratro. Donald Tusk ha evocato il rischio della terza guerra mondiale. Ursula Von der Leyen ha sottolineato che l’Europa difenderà ogni centimetro del suo territorio. Ne parlano Nathalie Tocci, direttice dell’Istituto Affari Internazionali, Ferruccio De Bortoli, editorialista Corriere della Sera, Franco Bechis, direttore di Open, Paolo Capitini, generale dell’Esercito e docente di storia militare.

Nella seconda parte del programma si parlerà di multe, autovelox e ZTL: garanzia di sicurezza per i cittadini o cassa per le amministrazioni comunali? Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion, Alessandro Rapinese, sindaco di Como, Alessandro Gonzato, giornalista di Libero, Carlo Rienzi, presidente Codacons.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)