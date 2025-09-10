RAI 3 * “RESTART” – 11/09 (9.45) : «CRISI INTERNAZIONALI E SANITÀ, FOCUS SU SCENARI GEOPOLITICI E CRITICITÀ DEL SISTEMA SANITARIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.00 - mercoledì 10 settembre 2025

Giovedì 11 settembre, alle 9.45 su Rai 3, nuovo appuntamento con “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi.

Ancora in primo piano la scena politica internazionale: dall’incursione di droni russi che hanno violato nella notte lo spazio aereo polacco, al discorso sullo Stato dell’Unione di Ursula Von der Leyen che annuncia sanzioni contro Israele, all’ondata di proteste che proseguono in diverse città della Francia con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Ospiti il Prof. Vittorio Emanuele Parsi, politologo, docente di Relazioni Internazionali e Studi Strategici all’Università Cattolica di Milano, Antonio Di Bella, giornalista e conduttore, Augusto Minzolini, editorialista del Giornale.

Nella seconda parte della puntata si parlerà di sanità e delle criticità sul tavolo: la stagione influenzale alle porte, le liste d’attesa, la carenza di medici.

Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Franco Zaffini, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione politiche sociali a Palazzo Madama, Marianna Ricciardi, medico e deputata del Movimento 5 Stelle, Sarina Biraghi, giornalista La Verità, Pierino Di Silverio, segretario nazionale ANAAO ASSOMED, Fabio De Iaco, “past president” Simeu e direttore di Medicina d’Emergenza e Urgenza 1 presso l’Ospedale Maria Vittoria della ASL “Città di Torino”.

