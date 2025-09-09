RAI 3 * “RESTART” – 10/09 (9.45) : «CRISI GOVERNO BAYROU IN FRANCIA, IMPATTO SPESA MILITARE SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Con Annalisa Bruchi si rinnova l’appuntamento quotidiano con ReStart, l’approfondimento economico di Rai 3, mercoledì 10 settembre, in diretta alle 9.45.
Fine del governo Bayrou in Francia, si profilano giornate di protesta nelle piazze.
Cosa succederà adesso? È sempre incandescente il fronte di guerra mediorientale dove un nuovo raid israeliano colpisce l’ufficio politico di Hamas a Doha e viene attaccata a Tunisi la barca della Global Sumud Flotilla con a bordo Greta Thunberg.
Se ne parlerà con Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice Rai e Giovanni Sallusti, direttore di Radio Libertà.
Nella seconda parte della puntata l’incognita della spesa per armi e difesa sui conti pubblici.
Che impatto avrà sulla manovra e sulle tasche degli italiani?
Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Alberto Campailla, Presidente Nonna Roma, Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore, Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo no profit.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)