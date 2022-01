RAI 3 – “ REPORT “ * PUNTATA DEL 10 GENNAIO 2022, « INCHIESTE SU, FANGHI DI DEPURAZIONE / MOZZARELLA DI BUFALA / MASCHERINE » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

10:25 - 11/01/2022

Report. St 2021/22 – Puntata del 10/01/2022. Un’inchiesta per approfondire come vengono trattati e usati i fanghi di depurazione. Le procure di Brescia, Lodi e Pavia hanno scoperto infatti centinaia di migliaia di tonnellate di fanghi e gessi fuori norma e inquinati da sostanze tossiche che sono state sversate sui terreni del nord Italia, in quattro regioni e centinaia di province. Le inchieste sono partite dalle denunce degli abitanti che per anni hanno subito i miasmi provenienti dai centri di trattamento.

Report ha ricostruito la filiera dei fanghi “tal quale” e quella del prodotto diventato gesso di defecazione, una pratica consolidata che si muove in un vuoto normativo. Da pochi giorni il Governo ha imposto l’obbligo della FFP2 in determinati luoghi e ha stabilito un prezzo calmierato che le farmacie possono anche scegliere di non praticare.

Le mascherine da inizio pandemia però sono state un business milionario per molti fornitori, ma anche per mediatori che avrebbero messo a disposizione i propri contatti con dirigenti pubblici in cambio di lauti compensi. Report con testimonianze esclusive ricostruisce la rete dei controlli sullo sdoganamento dei dispositivi e torna sulle trame che avrebbero accompagnato gli appalti per l’acquisizione delle mascherine di Stato.

Si parla, infine, del giro d’affari a cinque zeri legato alla mozzarella di bufala DOP. A Caserta insiste la maggioranza dei caseifici ed è proprio lì si che sta combattendo la battaglia più difficile per le bufale: secondo una recente inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ne sarebbero state abbattute in dieci anni decine di migliaia per sospette brucellosi e tubercolosi, ma a un esame al macello, molti di quegli animali sarebbero poi risultati sani. Report ripercorre tutta la filiera, dagli allevamenti ai trasformatori, alle prese con l’eterno dilemma tra latte fresco e congelato e cagliate che arrivano dall’estero.

