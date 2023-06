08.33 - martedì 20 giugno 2023

Report. St 2022/23 – Puntata del 19/06/2023. Da oltre 20 anni Daniela Santanché è uno dei volti femminili più noti della destra italiana, simbolo televisivo per almeno un decennio del potere berlusconiano. Prima di essere un politico, come rivendica in ogni intervento pubblico, l’attuale ministro del Turismo è innanzitutto una..

