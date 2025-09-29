Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 30/09 (13.15) : «OTTONE I DI SASSONIA RIFONDA L’IMPERO IN OCCIDENTE, GLI STUDI STORICI OSTACOLATI DAI PREGIUDIZI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.20 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
La storia di Ottone I di Sassonia e della sua dinastia occupa un posto di primissimo piano nella storia d’Italia e in quella d’Europa.

La raccontano Paolo Mieli e lo storico Giuseppe Albertoni a “Passato e Presente”, in onda martedì 30 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Ottone di fatto fonda di nuovo l’Impero in Occidente, unendo la corona del regno italico a quella del regno teutonico, che nasce tra i Franchi orientali, dopo la fine dell’Europa carolingia.

Un certo pregiudizio risorgimentale, e poi di età fascista, che vedeva questo periodo come la dominazione di un regno straniero sull’Italia, ha impedito che gli studi sull’argomento proliferassero in passato nel nostro Paese, a causa di un rapporto tra ricerca storica e identità nazionale italiana viziato dall’ideologia.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.