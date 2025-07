RAI 3 – RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 29/07 (13.15) : «AMALIA MORETTI FOGGIA PRIMA DONNA LAUREATA IN MEDICINA NEL 1898, DIVENNE CELEBRE COME DOTTOR AMAL E PETRONILLA SUL CORRIERE DELLA DOMENICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.24 - martedì 29 luglio 2025

Amalia Moretti Foggia è una delle prime donne in Italia a laurearsi in medicina, nel 1898.

Approdata a Milano, entra in contatto con gli ambienti del socialismo e conosce le prime attiviste per l’emancipazione femminile, senza mai, però, diventare una militante. Un personaggio raccontato da Paolo Mieli e dalla storica Maria Giuseppina Muzzarelli a “Passato e Presente”, in onda mercoledì 30 luglio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

All’impegno politico Amalia preferisce l’azione diretta come medico a favore delle classi più svantaggiate, con particolare attenzione alle donne e ai fanciulli.

Negli anni Trenta inizia a collaborare con “La Domenica del Corriere”, con due rubriche di grande successo: una di medicina, firmata con lo pseudonimo di “dottor Amal”, e una di cucina, con la firma di Petronilla.

Il dottor Amal e Petronilla diventano famosi in tutta Italia.

Durante i razionamenti, in periodo di guerra, la sua sapienza culinaria, unita a quella medica, si riveleranno preziose per trasmettere alle lettrici regole igieniche e alimentari.

