RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 27/08 (13.15) : «LA RESISTENZA E LA LETTERATURA DI BEPPE FENOGLIO, IL RACCONTO DELLA LOTTA PARTIGIANA TRA RIMOZIONE STORICA E MEMORIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Il 25 aprile del 1945 l’Italia è finalmente libera dall’oppressione nazifascista.
La Resistenza ha dato un contributo fondamentale alla lotta di liberazione, ma se nell’immediato dopoguerra il racconto delle imprese partigiane fiorisce immediatamente, già negli anni Cinquanta resta ai margini del dibattito pubblico, soffocato dalle tensioni politiche interne e internazionali.
Mentre la storiografia si interroga, la letteratura reagisce al processo di rimozione.
Sarà soprattutto lo scrittore-partigiano Beppe Fenoglio a trovare le parole giuste per raccontare la Resistenza, in particolare con “Una questione privata”, il romanzo pubblicato nel 1963 che per molti, a partire dallo stesso Calvino, rappresenta l’opera che tutti i partigiani avevano sognato di scrivere.
Paolo Mieli ne parla con la storica Chiara Colombini a “Passato e Presente”, in onda mercoledì 27 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.
