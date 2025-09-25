Popular tags:
RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 26/09 (13.15) : «LA PARABOLA DI ERWIN ROMMEL FELDMARESCIALLO TEDESCO, DAI TRIONFI MILITARI AL CONFLITTO CON IL NAZISMO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.20 - giovedì 25 settembre 2025

La parabola militare e umana di uno dei più audaci comandanti della storia militare tedesca, il feldmaresciallo Erwin Rommel.

La ripercorre “Passato e Presente”, in onda venerdì 26 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, con Paolo Mieli e lo storico Marco Mondini.

Protagonista, pluridecorato, di brillanti operazioni sui diversi fronti durante la Grande Guerra, Rommel diviene un vero e proprio “mito” nel corso della seconda.

Un mito alimentato dalla propaganda nazista.

Ma i rapporti della cosiddetta “volpe del deserto” con il nazismo finirono per essere molto complicati.

L’epilogo della sua vita ne è la prova.

