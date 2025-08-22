RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 25/08 (13.15) : «LE OLIMPIADI DI ROMA 1960 TRA DOPING E DIRITTI TELEVISIVI, SPARTIACQUE VERSO LO SPORT PROFESSIONISTICO MODERNO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.36 - venerdì 22 agosto 2025

Le Olimpiadi disputate a Roma nel 1960 segnano uno spartiacque tra lo sport dilettantistico del passato e quello professionistico moderno.

Per la prima volta si parla di doping, per la prima volta un atleta viene pagato per indossare un certo tipo di scarpe e per la prima volta vengono venduti i diritti televisivi di un evento sportivo trasmesso in mondovisione.

L’evento diventa una grande ribalta mediatica, che offre all’Unione sovietica e agli Stati Uniti un terreno di scontro a distanza.

Ma offre anche all’Italia, nel pieno del suo “miracolo” una vetrina dove esporre al mondo i suoi successi.

Paolo Mieli e lo storico Agostino Giovagnoli ne parlano a “Passato e Presente”, in onda lunedì 25 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, nel giorno dell’anniversario dell’inizio dei giochi olimpici del 1960.

