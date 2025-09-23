RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 24/09 (13.15) : «MUHAMMAD ALI, DALLA MEDAGLIA OLIMPICA ALLA LEGGENDA DELLA BOXE E DEI DIRITTI CIVILI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.40 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La vita di Cassius Clay è un susseguirsi di imprese, dentro e fuori dal ring.

La prima la compie alle Olimpiadi di Roma del 1960, dove vince la medaglia d’oro dei pesi mediomassimi.

Nel 1964 la vittoria su Sonny Liston gli fa conquistare il titolo mondiale dei pesi massimi.

Il pugile diventa il campione spavaldo e istrionico che il mondo impara a conoscere.

Lo raccontano Paolo Mieli e lo storico Mauro Canali a “Passato e Presente”, in onda mercoledì 24 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Con l’adesione alla religione islamica Clay cambia il suo nome in Muhammad Ali e si avvicina alle posizioni della Nation of Islam, trasformandosi presto in un simbolo delle battaglie per l’emancipazione del popolo afroamericano.

Nel 1967 si rifiuta di andare a combattere in Vietnam per motivi religiosi.

La scelta gli costa il titolo mondiale e l’allontanamento dalla boxe.

Solo negli anni ’70 può tornare sul ring.

Nel 1974 affronta a Kinshasa, capitale dello Zaire, il detentore del titolo, George Foreman.

L’incontro acquista subito un sapore mitico e catalizza l’interesse del mondo intero.

Ali batte Foreman e riconquista il titolo mondiale, entrando definitivamente nella leggenda.

