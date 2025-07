RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 24/07 (13.15) : «DINO GRANDI E IL FASCISMO ATIPICO, L’ORDINE DEL GIORNO CHE DESTITUI MUSSOLINI NEL LUGLIO 1943» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.36 - giovedì 24 luglio 2025

Scampato a un attentato, Dino Grandi entra nel fascismo e in breve tempo emerge come uno dei principali leader del movimento in Emilia-Romagna.

Fin dagli inizi, però, si distingue per idee spesso in contrasto con quelle di Mussolini, assumendo posizioni autonome su molte questioni di politica interna ed estera.

Ne parlano Paolo Mieli e lo storico Francesco Perfetti a “Passato e Presente”, in onda venerdì 25 luglio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia nel giorno dell’anniversario del Gran Consiglio del Fascismo del 1943.

Attraverso documenti come il Diario di Lisbona, viene ricostruito il profilo di un fascista atipico, capace di proporre una visione alternativa all’ortodossia del regime.

La sua alterità si rivelerà decisiva nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, quando l’ordine del giorno da lui presentato porterà alla destituzione del Duce.

Una svolta storica che segnerà la fine del fascismo e cambierà per sempre il destino politico di Grandi.

