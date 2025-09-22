RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 23/09 (13.15) : «IL DODECANESO SOTTO L’ITALIA, DOMINIO COLONIALE FASCISTA NELLE ISOLE GRECHE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.02 - lunedì 22 settembre 2025

Le isole di Rodi, Lero, Cos, oggi tra le mete predilette dal turismo italiano, fanno parte dell’arcipelago del Dodecaneso che per trent’anni è appartenuto all’Italia.

Quella del Possedimento italiano del Dodecaneso è una storia controversa che, pur contemplando una vasta opera di ammodernamento economico e urbanistico, reca in sé le caratteristiche di un vero e proprio dominio coloniale.

Una storia ripercorsa, nell’anniversario della campagna militare, da Paolo Mieli e dalla professoressa Isabella Insolvibile a “Passato e Presente”, in onda martedì 23 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Il regime fascista, soprattutto durante il Governatorato di Cesare Maria De Vecchi, attua una politica di assimilazione linguistica e culturale forzata alimentando nei dodecanesini profondi sentimenti antitaliani.

Dopo l’armistizio, nel settembre del 1943, all’occupazione italiana subentra quella, ancora più feroce, delle truppe tedesche, e alla fine del Secondo conflitto mondiale, col Trattato di Parigi siglato il 10 febbraio del 1947 tra l’Italia e le potenze vincitrici, le isole egee vengono assegnate definitivamente alla Grecia.

