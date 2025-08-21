RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 22/08 : «L’IMPERATORE AURELIANO E LA CRISI DEL III SECOLO, LE MURA DI ROMA CONTRO I BARBARI E LA RICONQUISTA DEI TERRITORI SECESSIONISTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.18 - giovedì 21 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel III secolo d. C. l’Impero Romano è scosso da una crisi che ne anticipa la fine dell’unità.

Una crisi innescata da pesanti epidemie, ma soprattutto dai barbari che premono ai confini dell’Impero. È il periodo dell’anarchia militare: l’esercito sceglie imperatori-soldato.

Nel 270 d. C. Lucio Domizio Aureliano viene eletto imperatore per acclamazione dalle legioni di stanza a Sirmio nell’attuale Serbia.

Un personaggio raccontato da Paolo Mieli e dal professor Franco Cardini a Passato e presente, in onda venerdì 22 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Seguendo una politica di messa in sicurezza delle fortificazioni cittadine, Aureliano a Roma ordina l’inizio della costruzione delle Mura che prendono il suo nome.

Ma il vero nemico da combattere per difendere l’Impero è ai confini. Ad Occidente, Tetrico ha fondato l’Impero delle Gallie; a Oriente Zenobia, regina di Palmyra, ha costituito un regno autonomo.

Aureliano sconfigge entrambi e sancisce il ritorno dei territori secessionisti sotto il controllo di Roma.

Ma nel 275 d.C., dopo soli cinque anni di comando, Aureliano, viene ucciso a Bisanzio in una congiura inspiegabile e lascia il Senato e l’esercito in estrema difficoltà per la sua successione.

In studio, con Paolo Mieli, lo storico Franco Cardini.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)