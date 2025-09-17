RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 18/09 (13.15) : «GIULIO DOUHET TEORICO DELL’ARMA AEREA, IL GENIO MILITARE POCO RICONOSCIUTO IN PATRIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.24 - mercoledì 17 settembre 2025

“Nessuno è profeta nella propria patria” è un detto che ben si addice a Giulio Douhet, secondo lo storico Giorgio Rochat “l’unico teorico militare italiano, dopo Machiavelli, noto in tutto il mondo, forse più all’estero che in Italia”.

Lo raccontano Paolo Mieli e lo storico Gregory Alegi a “Passato e Presente”, in onda giovedì 18 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Il primato di Douhet, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, è quello di essere stato il primo a teorizzare l’utilizzo strategico dell’arma aerea per superare gli ostacoli e le distanze sulla superficie, diversi anni prima dell’invenzione dei moderni aerei a reazione.

Mente brillante capace in un certo senso di prevedere l’andamento delle guerre moderne, non ha mai avuto l’opportunità di ricoprire ruoli apicali nelle forze armate, soprattutto a causa del suo carattere spigoloso, la sua incapacità di mediare con i superiori, la sua insistente abitudine a denunciare per iscritto tutto quello che per lui non andava bene.

Oggi la sua figura di brillante studioso di caratura internazionale è stata apprezzata in larga parte del mondo.

