RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 17/09 (13.15) : «SOLIDARNOSC E LA CADUTA DEL REGIME COMUNISTA, IL MOVIMENTO CHE CAMBIÒ LA STORIA POLACCA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Solidarnosc: in polacco “Solidarietà”.

Un movimento di massa che a partire dal 1980, nel giro di pochi anni, è riuscito a cambiare la storia della Polonia e non solo.

Ne parlano, a 45 anni dalla fondazione, Paolo Mieli e lo storico Adriano Roccucci a “Passato e Presente”, in onda mercoledì 17 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Solidarnosc è stato il primo sindacato libero, indipendente dal governo, a esser sorto in un regime comunista dell’Est.

A guidarlo, un elettricista di nome Lech Walesa.

Dall’elezione – nel 1978 – del Papa polacco Karol Wojtyla agli scioperi ai cantieri Lenin di Danzica, sino alle elezioni del 1989, le prime semilibere in un Paese d’oltre cortina, la straordinaria avventura di Solidarnosc aiuta a comprendere l’ultimo decennio della guerra fredda, quello che prelude alla dissoluzione dell’Unione sovietica.

