RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 16/09 (13.15) : «LA PSICOANALISI IN ITALIA NEGLI ANNI TRENTA, OSTACOLI DEL REGIME FASCISTA E CHIESA CONSERVATRICE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

I primi tentativi di divulgazione della psicoanalisi in Italia si scontrano con la diffidenza della comunità scientifica.

All’inizio degli anni Trenta, lo psichiatra triestino Edoardo Weiss si trasferisce a Roma. Intorno a lui, che ha studiato le teorie psicoanalitiche a Vienna sotto la guida di Paul Federn, uno dei primi allievi di Freud, si forma un gruppo di studiosi interessati all’approfondimento e alla divulgazione della disciplina. Ne parlano Paolo Mieli e la storica Alessandra Tarquini a “Passato e Presente”, in onda martedì 16 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

La psicoanalisi non riesce, però, ad affermarsi. Nel Paese, intanto, il fascismo ha ormai smantellato i resti dello stato liberale, instaurando la dittatura.

In questa fase, tuttavia, non sarà tanto il regime il principale ostacolo alla diffusione delle dottrine di Freud, quanto il rigoroso paradigma organicista della psichiatria dell’epoca e l’ostilità degli elementi più conservatori della Chiesa.

