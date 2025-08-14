RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 14/08 (13.15) : «WOODSTOCK LEGGENDA MUSICALE DEL NOVECENTO, CULMINE DELLA CONTROCULTURA HIPPIE E DECLINO DI UNA GENERAZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.36 - giovedì 14 agosto 2025

Woodstock è una leggenda.

Sicuramente il più famoso concerto del Novecento, forse il più importante evento musicale della storia.

Nel giorno dell’anniversario dell’inizio del concerto, Paolo Mieli e lo storico Fedinando Fasce ne parlano a “Passato e Presente”, in onda venerdì 15 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Woodstock è stata la manifestazione culmine della controcultura hippie, che ha avuto nel biennio ’67-’69 il suo apogeo a partire dalla “summer of love” esplosa tra le strade di San Francisco.

Ma per altri aspetti Woodstock è anche l’inizio del declino di quella stagione che ha visto imporsi i “giovani” come nuovo soggetto sociale e politico, negli Stati Uniti e nel resto del mondo Occidentale.

Come è nato, chi lo ha voluto, chi ha partecipato e soprattutto cosa ha fatto sì che proprio quel concerto sia diventato il simbolo di una generazione, producendo un mito destinato a rimanere nel tempo?

