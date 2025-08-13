RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 13/08 (13.15) : «LA FINE DELL’IMPERO OTTOMANO E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA TURCA, DAL CROLLO PLURISECOLARE ALLE RIFORME DEL NUOVO STATO-NAZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
In pochi decenni, dalla fine dell’800 alla Prima Guerra Mondiale l’impero ottomano si dissolve e, nel 1923, nasce la repubblica turca.
A “Passato e Presente”, in onda giovedì 14 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli con lo storico Giorgio Del Zanna ripercorre quel periodo: dai tentativi di riforma delle strutture imperiali alle spinte secessioniste dei movimenti nazionali; dalla crisi violenta della coabitazione islamo-cristiana alla nascita di uno Stato-nazione turco riconosciuto a livello internazionale, ma anche indebolito dalla fine del suo pluralismo interno.
