RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 12/09 (13.15) : «L’IMPRESA DI FIUME DI GABRIELE D’ANNUNZIO, GLI ESPERIMENTI POLITICI E ARTISTICI DEL 1919-1920» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.12 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il 12 settembre 1919 Gabriele D’Annunzio con un gruppo di legionari entra nella città di Fiume, occupandola.

Inizia così un’avventura che durerà più di un anno e che vedrà questo piccolo porto sull’Adriatico diventare il centro di esperimenti politici (e anche di arditi esperimenti poetici e artistici.

L’impresa di Fiume termina alla fine del 1920 ma resta uno snodo cruciale per la storia italiana in particolare per quella generazione reduce dall’esperienza della grande guerra.

Una pagina di storia ripercorsa, nel giorno dell’anniversario, da Paolo Mieli e dallo storico Francesco Perfetti a “Passato e Presente”, in onda venerdì 12 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)