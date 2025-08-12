RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 12/08 : «LA RECONQUISTA SPAGNOLA E I SETTECENTOCINQUANTA ANNI DI LOTTE TRA CRISTIANI E ARABI, DALLA NASCITA DI AL-ANDALUS ALLA CADUTA DI GRANADA NEL 1492» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.24 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da una parte i conquistatori arabi, che nell’VIII secolo invadono la penisola iberica e creano la favolosa al-Andalus, dall’altra i regni cristiani, arroccati al nord della penisola, che cercano per secoli di ricacciare gli invasori e riprendersi i territori perduti: la Reconquista rappresenta settecentocinquanta anni di storia spagnola, una storia di convivenza tra arabi, cristiani ed ebrei, ma anche di alterne alleanze, lotte e guerre.

A capo

Ne parlano Paolo Mieli e lo storico Franco Cardini a “Passato e Presente”, in onda mercoledì 13 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

A capo

La lunga storia di Al-Andalus si interrompe definitivamente nel 1492, con la capitolazione dell’ultima roccaforte: Granada.

A capo

La Spagna riconquistata al cristianesimo vivrà un periodo di grande fioritura, anche grazie alla scoperta del Nuovo Mondo, ma sarà un periodo pieno di contraddizioni che in meno di un secolo porterà la Spagna alla decadenza.

A capo

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)