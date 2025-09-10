RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 11/09 (13.15): «IL GENERALE BELLOMO EROE DI BARI NEL 1943, GIUSTIZIATO DAGLI INGLESI PER CRIMINI DI GUERRA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.48 - mercoledì 10 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il generale Nicola Bellomo ha 60 anni quando, nel 1941, viene richiamato in servizio per esigenze belliche a Bari.

Arriva l’8 settembre 1943, con il conseguente disfacimento delle forze armate italiane.

Il giorno dopo, nella confusione generale, Bellomo si rende protagonista di un’azione eroica.

Alla guida di un nucleo di militari si oppone ai tedeschi che vogliono distruggere il porto di Bari, prima di abbandonare la città.

La sua azione permetterà di consegnare agli alleati, che arrivano a Bari qualche giorno dopo, una città libera e con le infrastrutture intatte.

Nel giorno dell’80°anniversario della morte, Paolo Mieli e la storica Isabella Insolvibile ne parlano a “Passato e Presente”, in onda giovedì 11 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Il 28 gennaio 1944, però, Bellomo viene arrestato dai militari inglesi con l’accusa di aver compiuto un crimine di guerra.

L’episodio risale al 30 novembre 1941, quando il generale ordina di sparare a due ufficiali inglesi che tentano di fuggire da un campo di prigionia.

La situazione è confusa, come pure la dinamica dei fatti.

Un prigioniero rimane ucciso, l’altro ferito.

Il processo, che inizia il 23 luglio 1945, è il primo in Europa contro un presunto criminale di guerra.

Si svolge nella quasi totale assenza di garanzie per l’imputato.

Il generale è accusato di aver fatto uccidere a freddo i due uomini e viene condannato a morte.

Unico ufficiale italiano ad essere giustiziato per crimini di guerra, Bellomo nel 1951 riceverà la medaglia d’argento al valor militare per l’azione al porto di Bari.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)